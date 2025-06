Cargueiro é abandonado com 3 mil carros no meio do Oceano Pacífico

O navio Morning Midas que transportava cerca de 3.000 veículos para o México foi abandonado após pegar fogo no meio do Oceano Pacífico

Conforme a empresa que gerencia o navio, a Zodiac Maritime, a fumaça foi vista pela primeira vez saindo de um dos conveses. A tripulação iniciou os procedimentos de combate ao incêndio, mas as chamas não puderam ser controladas, acrescentou.

O navio partiu do porto chinês de Yantai em 26 de maio, segundo dados de rastreamento de embarcações compilados pela Bloomberg. Antes disso, fez escala em outros dois portos do país: Nansha, no sul, e Xangai.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos retirou todos os 22 tripulantes da embarcação para um navio mercante próximo.

Um porta-voz da Zodiac se recusou a comentar sobre quem é o proprietário dos veículos, 800 deles são elétricos.



Incêndios envolvendo veículos elétricos costumam ser mais difíceis de apagar e mais perigosos de combater. As condições de um navio cargueiro lotado de carros oferecem ventilação limitada, o que pode intensificar rapidamente o calor. O ambiente confinado e revestido de aço torna a supressão do fogo e os resgates significativamente mais perigosos.



Além disso, quando um veículo elétrico pega fogo, o incêndio dura mais tempo e atinge temperaturas mais altas. As chamas podem acabar se espalhando rapidamente por meio de reações em cadeia e saírem do controle, em um processo conhecido como fuga térmica (thermal runaway). Incêndios em veículos elétricos podem exigir até 30.000 litros de água para resfriar as baterias de íons de lítio.



Os proprietários de navios têm tomado medidas para tentar gerenciar os riscos de segurança envolvidos no transporte de veículos elétricos. No ano passado, um importante grupo de segurança publicou diretrizes sobre como lidar com incêndios a bordo dessas embarcações.



