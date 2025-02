Caribe é atingido por terremoto de magnitude 7,6

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) informou à Associated Press (AP), que um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o mar do Caribe ao sul das Ilhas Cayman neste sábado (8).

Após o terremoto, as autoridades pediram para que as pessoas próximas à area costeira se deslocassem para o interior, no entanto, os alertas de tsunami foram suspensos.

O epicentro do terremoto, que aconteceu às 18h23 no horário local, foi no meio do mar, a uma profundidade de 10 quilômetros, e este localizado a 209 quilômetros ao sul de George Town, nas Ilhas Cayman.

