Carro de banda brasileira em turnê nos EUA fica destruído após tornado

Uma foto do carro da banda brasileira Crypta, que está em turnê pelos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais do fotógrafo e músico Estevam Romera após ele mostrar a destruição causada pelo tornado que atingiu Illinois nesta sexta-feira (31).

O grupo tocava em um festival quando parte do telhado do Apollo Theater, na cidade de Belvidere, desabou durante a apresentação dos brasileiros. Uma pessoa que assistia o show morreu e outras 28 ficaram feridas. Apesar da gravidade do ocorrido, todos os integrantes da banda passam bem.

“Todos bem, muitos machucados, infelizmente um fã se foi. Daquelas coisas que a gente só vê em filme ou acha que só acontece com os outros”, disse a banda em outra postagem no Instagram.

Deixe seu Comentário

Leia Também