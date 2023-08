Carro voador? Veículo acerta segundo andar de residência na Pensilvânia

Sarah Chaves, com informações do G1

Uma cena um pouco incomum aconteceu em Decatur, município no condado de Clearfield, Pensilvânia, Estados Unidos. Um carro "voou" e acertou o segundo andar de uma residência e uma vítima ficou ferida.

Um porta-voz da Junction Fire Company disse à rede norte-americana ABC que, provavelmente, o carro subiu em uma saída de esgoto e saiu do chão antes de atingir a casa.



O motorista foi levado ao hospital, mas não há informações precisas sobre o seu estado de saúde. Equipes de resgate conseguiram estabilizar a casa e ajudaram a cobri-la.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também