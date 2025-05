Casa em que o papa morou, em Chicago, vai a leilão por R$ 1,4 milhão

A casa em que o papa Leão XIV morou durante sua infância no subúrbio de Chicago, nos Estados Unidos, vai a leilão a partir de US$ 250, valor que convertido na cotação atual, é de cerca de R$ 1,4 milhão.

O imóvel estava à venda, inicialmente, por US$ 199 mil, mas após o anúncio de Robert Francis Prevost como o novo papa, o atual proprietário do imóvel decidiu leiloar a casa. “Tenha um pedaço sagrado da história”, diz o leilão do imóvel.

Segundo a empresa responsável, os lances pelo imóvel devem ser feitos até 18 de junho.

A casa de tijolos foi construída em 1949, possui três quartos, dois banheiros e uma sala de estar, e foi moradia da família do novo pontífice por quase 50 anos.

Ao jornal New York Times, o corretor imobiliário Steve Budzik afirmou que, antes do conclave, a residência havia recebido poucas ofertas, mas que a situação mudou com o anúncio do novo papa. “Você não está mais vendendo imóveis, está vendendo muito mais do que isso”, afirmou.

