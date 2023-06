Casal é flagrado em momento íntimo sobre moto em rodovia na Índia; vídeo

Sarah Chaves, com informações do O Globo

Viralizou nas redes sociais na última semana na Índia o vídeo de um casal flagrado em momento de "afeto" sobre uma moto em Ghaziabad (estado de Uttar Pradesh).

Em vez de sentar na garupa, a mulher ficou em cima do tanque da moto, virada para o piloto. O registro foi feito por um motorista, que disse ter testemunhado beijos e carícias sobre duas rodas. Sem capacete, os namorados foram identificados pela polícia e indiciados por violações de normas de trânsito. Assista abaixo:

Vídeos de casais namorando em motos em movimento levaram autoridades de várias regiões da Índia a emitir alertas desde fevereiro deste ano.

