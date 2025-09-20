Menu
Menu Busca sábado, 20 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Casal francês se prepara para nadar 3.800 km atravessando o Atlântico

O objetivo é estabelecer os recordes de travessia oceânica feminina mais longa e o revezamento de natação mais longo

20 setembro 2025 - 16h31Sarah Chaves
Os nadadores franceses Chloe Leger Witvoet e Matthieu WitvoetOs nadadores franceses Chloe Leger Witvoet e Matthieu Witvoet   (EUTERS/Manon Cruz )

Um casal francês está se preparando para uma travessia recorde de 3.800 quilômetros a nado pelo Atlântico. Matthieu Witvoet e Chloe Leger Witvoet partirão de Cabo Verde, na África, em 1º de novembro, com destino à Guadalupe, no Caribe. O veleiro catamarã será tripulado por quatro pessoas, incluindo uma enfermeira.

Eles planejam nadar em revezamento, com seis horas de natação por dia. O objetivo é estabelecer dois recordes: a travessia oceânica feminina mais longa e o revezamento de natação mais longo "com deriva", onde o barco, que será o local de descanso, ficará à deriva durante a noite.

O desafio será realizado em águas com temperatura média de 23°C, e o casal se prepara há dois anos para a maratona aquática. Eles já possuem um histórico de conquistas, como a travessia do Estreito de Gibraltar e a descida do Rio Sena. Durante o verão, Chloe e Matthieu nadaram de três a quatro horas diárias para fortalecer o corpo e evitar lesões. O catamarã, que servirá de apoio, será tripulado por quatro pessoas, incluindo uma enfermeira.

Além do desafio físico, o casal quer usar a travessia para conscientizar sobre a proteção dos oceanos. Eles criaram um kit educativo para 63.000 crianças em idade escolar, que acompanharão o progresso da natação e aprenderão sobre temas como biodiversidade e poluição. "Se conseguirmos fazer a diferença na campanha de conscientização, já será um grande sucesso", afirmou Leger, destacando a importância da mensagem ambiental, mesmo que não completem a travessia.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

David Alcolumbre, presidente do Senado
Política
Alcolumbre critica Eduardo Bolsonaro por instigar os EUA contra o Brasil
Epaminondas Vicente Neto, o Papy -
Política
Câmara Municipal inclui comunidade do Lageado no debate sobre a Rota Bioceânica
Foto: AP Photo/Abdel Kareem Hana
Internacional
Exército de Israel avança na cidade de Gaza em ofensiva terrestre
Corpo de pianista brasileiro desaparecido há 49 anos é identificado na Argentina
Internacional
Corpo de pianista brasileiro desaparecido há 49 anos é identificado na Argentina
Donald Trump, e o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro -
Internacional
Trump se diz surpreso com condenação de Bolsonaro no STF e elogia ex-presidente
JD1TV: Influencer aliado de Trump morre ao ser baleado em evento nos EUA; assista
Internacional
JD1TV: Influencer aliado de Trump morre ao ser baleado em evento nos EUA; assista
Anderson morreu devido as graves ferimentos que sofreu
Justiça
Por matar vizinho espancado no bairro Moreninha, réu é condenado a 4 anos em regime aberto
Israel assume primeiro ataque no Catar mirando chefes do Hamas
Internacional
Israel assume primeiro ataque no Catar mirando chefes do Hamas
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Cidade
MP arquiva denúncia de suposto favorecimento em licenciamento ambiental na Capital
Sede do TCE-MS -
Justiça
Com orçamento de R$ 2,4 milhões, contas do Cidecol são rejeitadas pelo TCE-MS

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro