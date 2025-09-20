Casal francês se prepara para nadar 3.800 km atravessando o Atlântico

Um casal francês está se preparando para uma travessia recorde de 3.800 quilômetros a nado pelo Atlântico. Matthieu Witvoet e Chloe Leger Witvoet partirão de Cabo Verde, na África, em 1º de novembro, com destino à Guadalupe, no Caribe. O veleiro catamarã será tripulado por quatro pessoas, incluindo uma enfermeira.

Eles planejam nadar em revezamento, com seis horas de natação por dia. O objetivo é estabelecer dois recordes: a travessia oceânica feminina mais longa e o revezamento de natação mais longo "com deriva", onde o barco, que será o local de descanso, ficará à deriva durante a noite.

O desafio será realizado em águas com temperatura média de 23°C, e o casal se prepara há dois anos para a maratona aquática. Eles já possuem um histórico de conquistas, como a travessia do Estreito de Gibraltar e a descida do Rio Sena. Durante o verão, Chloe e Matthieu nadaram de três a quatro horas diárias para fortalecer o corpo e evitar lesões. O catamarã, que servirá de apoio, será tripulado por quatro pessoas, incluindo uma enfermeira.

Além do desafio físico, o casal quer usar a travessia para conscientizar sobre a proteção dos oceanos. Eles criaram um kit educativo para 63.000 crianças em idade escolar, que acompanharão o progresso da natação e aprenderão sobre temas como biodiversidade e poluição. "Se conseguirmos fazer a diferença na campanha de conscientização, já será um grande sucesso", afirmou Leger, destacando a importância da mensagem ambiental, mesmo que não completem a travessia.

