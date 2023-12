Casal que iria sacrificar filho "possuído" é detido na Espanha

Um casal francês, que acreditava que seu filho de apenas cinco anos estava “possuído”, foi preso dia 21 de dezembro na Espanha por planejarem “sacrificar” a criança no Saara africano.

Segundo um comunicado das autoridades espanholas, divulgado neste sábado (30), a Guarda Civil deteve um “casal de origem francesa” que tinha como intenção “viajar ao Saara para sacrificar seu filho com a crença de que ele estava possuído”.

O casal foi detido no porto de Algeciras, no sul da Espanha, quando estava prestes a embarcar em uma balsa com destino a Tânger, no Marrocos.

As autoridades informaram que o casal "tinha antecedentes psiquiátricos", além de "uma ordem europeia de detenção" por "sequestro de menor". Eles foram presos preventivamente e a criança foi encaminhada para um centro de menores, enquanto aguarda o retorno para a França.

