CDC África alerta que vírus de Marburg pode se espalhar para outros três países

O Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças (CDC África) alertou, nesta quarta-feira (22), que existe o risco que o surto do vírus de Marburg confirmado na Tanzânia se espalhe para outros três países.

“O CDC África continua empenhado em apoiar a Tanzânia e seus vizinhos para deter este surto o mais rapidamente possível. Pedimos às pessoas que continuem compartilhando informações em tempo hábil com as autoridades para permitir uma resposta mais eficaz. Essas doenças infecciosas emergentes e reemergentes são um sinal de que a segurança sanitária do continente precisa ser fortalecida para lidar com as ameaças de doenças”, explicou o diretor interino do órgão, Ahmed Ogwell Ouma.

O vírus faz parte da mesma família do Ebola, e é considerado um dos mais perigosos do mundo, com uma taxa de mortalidade de, em média, 50% dos infectados, podendo chegar até 88% dependendo da variante da doença e os cuidados prestados à pessoa infectada.

O surto da doença foi confirmado nesta terça-feira (21) pelo Ministério da Saúde da Tanzânia, que explicou que o surto ocorre na região noroeste do país, com oito casos e seis mortes confirmadas, uma taxa de letalidade de 66%.

O vírus causa febre hemorrágica e é transmitido por morcegos a primatas e seres humanos, com a transmissão ocorrendo entre fluidos corporais de pessoas infectadas ou por superfícies e materiais, como roupas de cama.

Ainda não existem vacinas ou medicamentos autorizados para uso em casos da doença, com o único tratamento possível sendo o de reidratação para aliviar os sintomas e tentar aumentar a chance de sobrevivência do paciente.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também