Menu
Menu Busca segunda, 18 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Festival de Bonito TOPO - Ago25
Internacional

Centrista e conservador vão para segundo turno na Bolívia

Rodrigo Paz teve 32,18% dos votos, frente a 26,94% de Jorge Quiroga

18 agosto 2025 - 10h22Sarah Chaves
Rodrigo Paz e Jorge QuirogaRodrigo Paz e Jorge Quiroga   (Foto: Reprodução)

O senador Rodrigo Paz Pereira e o ex-presidente Jorge "Tuto" Quiroga disputarão a presidência da Bolívia em segundo turno. Eles foram os dois candidatos mais votados nas eleições presidenciais desse domingo (17).

As eleições ocorrem em meio a uma profunda crise econômica no país, uma oposição dividida e uma ruptura dentro da esquerda e do partido Movimento ao Socialismo (MAS), que perderá o poder duas décadas após a primeira vitória eleitoral de Evo Morales em 2005.

Rodrigo Paz teve 32,18% dos votos e se apresenta como uma figura da renovação política centrista, e Quiroga teve 26,94 % dos votos é mais alinhado à direita conservadora, e se enfrentarão no dia 19 de outubro no segundo turno das eleições na Bolívia.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Explosão em centro eleitoral marca dia de votação na Bolívia
Internacional
Explosão em centro eleitoral marca dia de votação na Bolívia
Bolivianos vão as urnas
Internacional
Bolívia vai às urnas com direita favorita e 23% dos votos indefinidos
Sean Kingston, do hit Beautiful Girls, é condenado a 3 anos de prisão
Internacional
Sean Kingston, do hit Beautiful Girls, é condenado a 3 anos de prisão
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Geral
Contratação sem licitação do MPMS com empresa de tecnologia chega a R$ 3,6 milhões
Reinaldo Azambuja durante agenda em Brasília -
Política
Resolução do PL não deve afetar apoio a Riedel, costurado em acordo por Reinaldo
Marcelo Moura Bluma -
Política
Marcelo Bluma recorre ao TRE-MS para evitar devolução de R$ 20 mil ao Tesouro
Lançamento Plano Brasil Soberano -
Política
Governo publica MP para reduzir impactos de tarifas impostas pelos EUA; entenda
Pecuarista Paulo Matos -
Agronegócio
Presidente da Nelore MS minimiza impactos de tarifas e aponta abertura de novos mercados
Prédio na região de Balikesir caiu após terremoto no oeste da Turquia
Internacional
Terremoto de magnitude 6,1 atinge a Turquia
Miguel Uribe não resistiu ao atentado
Internacional
Senador colombiano morre dois meses após sofrer atentado em comício

Mais Lidas

Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Drogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casa
Polícia
Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado
Cachorrinha foi resgatada por uma ONG
Interior
JD1TV: Idoso que praticou zoofilia com cadela pode ser internado compulsoriamente em MS