Centrista e conservador vão para segundo turno na Bolívia

O senador Rodrigo Paz Pereira e o ex-presidente Jorge "Tuto" Quiroga disputarão a presidência da Bolívia em segundo turno. Eles foram os dois candidatos mais votados nas eleições presidenciais desse domingo (17).

As eleições ocorrem em meio a uma profunda crise econômica no país, uma oposição dividida e uma ruptura dentro da esquerda e do partido Movimento ao Socialismo (MAS), que perderá o poder duas décadas após a primeira vitória eleitoral de Evo Morales em 2005.

Rodrigo Paz teve 32,18% dos votos e se apresenta como uma figura da renovação política centrista, e Quiroga teve 26,94 % dos votos é mais alinhado à direita conservadora, e se enfrentarão no dia 19 de outubro no segundo turno das eleições na Bolívia.

