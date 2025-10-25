Cerimônia do Nobel da Paz para María Corina é cancelada

Saiba Mais Internacional Nobel da Paz vai para opositora de Maduro na Venezuela, María Corina

O Conselho de Paz norueguês anunciou que não realizará a cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz 2025, destinado à líder da oposição venezuelana María Corina Machado.

Formado por 17 organizações, o Conselho esclareceu que a decisão não interfere na nomeação oficial da ganhadora pelo Comitê Norueguês do Nobel.

Segundo o comunicado, a medida foi tomada após avaliação das organizações associadas, que entenderam que o prêmio não estava alinhado com os valores do Conselho.

“Esta é uma decisão difícil, mas necessária”, afirmou Eline H. Lorentzen, presidente do Conselho, ressaltando a importância de manter a fidelidade aos princípios da instituição. Ela acrescentou que o trabalho do Conselho continuará voltado para paz, desarmamento, diálogo e resolução de conflitos por métodos não violentos.

María Corina Machado recebeu o prêmio em 10 de outubro, reconhecida pelo Comitê do Nobel “por seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos na Venezuela e pela luta para uma transição pacífica da ditadura para a democracia”.

Machado liderou a oposição nas eleições presidenciais de julho de 2024, contestadas pelo regime de Nicolás Maduro, e atualmente vive escondida por temor de prisão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Internacional Nobel da Paz vai para opositora de Maduro na Venezuela, María Corina

Deixe seu Comentário

Leia Também