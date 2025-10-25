Menu
Internacional

Cerimônia do Nobel da Paz para María Corina é cancelada

Decisão destaca divergência de princípios com o Conselho de Paz norueguês

25 outubro 2025 - 17h52Carla Andréa, com CNN
Líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado Líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado   (REUTERS/Maxwell Briceno)

O Conselho de Paz norueguês anunciou que não realizará a cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz 2025, destinado à líder da oposição venezuelana María Corina Machado.

Formado por 17 organizações, o Conselho esclareceu que a decisão não interfere na nomeação oficial da ganhadora pelo Comitê Norueguês do Nobel.

Segundo o comunicado, a medida foi tomada após avaliação das organizações associadas, que entenderam que o prêmio não estava alinhado com os valores do Conselho.

“Esta é uma decisão difícil, mas necessária”, afirmou Eline H. Lorentzen, presidente do Conselho, ressaltando a importância de manter a fidelidade aos princípios da instituição. Ela acrescentou que o trabalho do Conselho continuará voltado para paz, desarmamento, diálogo e resolução de conflitos por métodos não violentos.

María Corina Machado recebeu o prêmio em 10 de outubro, reconhecida pelo Comitê do Nobel “por seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos na Venezuela e pela luta para uma transição pacífica da ditadura para a democracia”.

Machado liderou a oposição nas eleições presidenciais de julho de 2024, contestadas pelo regime de Nicolás Maduro, e atualmente vive escondida por temor de prisão.

