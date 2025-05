Chile registra terremoto de magnitude 6,1

Dados do Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ) mostraram que, na manhã deste sábado (17), um terremoto de magnitude 6,1 foi registrado na região central do Peru, em uma profundidade de 10 quilômetros.

Não há informações por parte da mídia local ou internacional sobre feridos nem danos materiais significativos em decorrência do terremoto.

O diretor do GFZ, Hernando Tavera, comentou sobre o ocorrido à rádio local RPP, e deu mais detalhes sobre o terremoto. “O terremoto foi sentido até a costa central (do Peru), mas foi de intensidade moderada. Pode ter havido deslizamentos de terra em algumas estradas, mas nenhum dano foi relatado em Puquio”, explicou.

Apesar da intensidade, a profundidade em que o tremor aconteceu foi um fator para impedir que ele fosse sentido em sua força total na superfície. “Devido à sua profundidade, o terremoto não foi sentido com intensidade na superfície”, completou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também