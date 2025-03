China diz estar preparada para "qualquer tipo de guerra" contra os EUA

O governo da China, em mais um episódio que marca as tensões entre o gigante asiático e os Estados Unidos, declarou nesta quarta-feira (5) que está pronto para “uma guerra tarifária, comercial ou qualquer outro tipo de guerra” com o país norte-americano.

Atualmente em uma guerra comercial, as falas do governo chinês surgem em meio a críticas de Pequim às tarifas comerciais anunciadas pelo dos EUA, Donald Trump. A China vê as tarifas como uma tentativa de sufocar sua economia.

“Se é guerra o que os EUA querem, seja uma guerra tarifária, comercial ou qualquer outro tipo de guerra, estamos prontos para lutar até o fim”, disse a Embaixada da China em seu perfil oficial no X, antigo Twitter.

Em retaliação as tarifas anunciadas por Trump sobre todos os produtos chineses que chegassem aos EUA, a China anunciou a imposição de tarifas de 10% a 15% sobre produtos agrícolas originários do país norte-americano.

