Menu
Menu Busca domingo, 04 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Internacional

China pede aos EUA a libertação imediata de Maduro e sua esposa

País afirma que Estados Unidos violaram o direito internacional

04 janeiro 2026 - 12h15Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Maduro e a esposaMaduro e a esposa   (REUTERS/Carlos Jasso)

O Ministério das Relações Exteriores da China pediu hoje (4) que os Estados Unidos libertem imediatamente o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, que foram capturados ontem (3) em Caracas e estão sendo mantidos sob custódia em uma prisão federal no Brooklyn, em Nova York.

Para o governo chinês, que é um dos principais parceiros políticos e econômicos da Venezuela, a ação deflagrada pelos Estados Unidos “violou claramente” o direito internacional e as normas básicas das relações internacionais, além dos propósitos e princípios estabelecidos pela Carta da Organização das Nações Unidas (ONU).

No comunicado, a China pede que os Estados Unidos garantam a segurança pessoal de Maduro e de sua esposa e cessem com a tentativa de derrubar o governo venezuelano. Além disso, afirma o governo chinês, os Estados Unidos precisam garantir que esse problema seja resolvido “por meio do diálogo e da negociação”.

Esta foi a segunda manifestação oficial da China sobre o caso. Ontem (3), o Ministério das Relações Exteriores da China já havia condenado o uso da força pelos Estados Unidos contra Maduro, dizendo estar “profundamente chocado” com a ação deflagrada ontem.

“A China condena veementemente o uso flagrante da força por parte dos Estados Unidos contra um país soberano e sua ação contra o presidente de outro Estado”, afirmou a chancelaria.

Uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas deve acontecer amanhã (5) para discutir a situação da Venezuela.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Estados Unidos atacou o país venezuelano
Internacional
Cem turistas brasileiros deixaram a Venezuela após ataque dos EUA
Trump se pronunciou após ataques
Internacional
Trump diz que EUA vão administrar Venezuela até "transição segura"
Conselho de Segurança da ONU
Internacional
África do Sul solicita que Conselho da ONU se reúna com urgência
Trump fez um anúncio sobre as ofensivas contra a Venezuela
Internacional
Venezuela denuncia guerra colonial e interesse dos EUA em petróleo
Cuba condena "ataque criminoso" dos EUA contra a Venezuela
Internacional
Cuba condena "ataque criminoso" dos EUA contra a Venezuela
Bolívia enfrenta onda de protestos e paralisação após alta nos combustíveis
Internacional
Bolívia enfrenta onda de protestos e paralisação após alta nos combustíveis
Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos
Internacional
Vice-presidente da Venezuela exige dos EUA prova de vida de Maduro
Imagem do incêndio em Fuerte Tiuna, o maior complexo militar da Venezuela
Internacional
Ataques atingem Caracas e Trump afirma captura de Maduro
Sul-mato-grossense tricampeão mundial de montaria em touros estreia em Boston
Internacional
Sul-mato-grossense tricampeão mundial de montaria em touros estreia em Boston
Num primeiro momento, não houve registro de danos graves ao estado
Internacional
Estado do sul do México é surpreendido com terremoto de magnitude 6,3 nesta sexta

Mais Lidas

Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
Local onde ele foi preso
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou prisão de homem que tentou estuprar escrivã da Polícia Civil
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande