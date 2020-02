China reporta surto de outra doença em Huhan

Jônathas Padilha, com informações da Agência Brasil

A China reportou neste domingo (2) um surto de outra doença, mas agora na cidade de Huhan, próxima ao epicentro do coronavírus. De acordo com as autoridades locais, o surto é de gripe aviária H5N1.

O surto aconteceu em uma propriedade rural no distrito de Shuangqing matou cerca de 4 mil das 7.850 galinhas da propriedade. Como forma de prevenção, as autoridades abateram outras 17.828 aves nas proximidades.

Até então, não foram relatados casos de infecção humana pelo vírus H5N1 em Hunan. Assim como o coronavírus, a gripe aviária causa doenças respiratórias graves em aves e é contagioso entre seres humanos.

Entretanto, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a possibilidade de transmissão da gripe aviária entre seres humanos é baixa, só surgindo após contato prolongado com a ave infectada.

Nos casos em que passa para seres humanos, a gripe tem uma taxa de mortalidade superior a 50%. Para se ter uma média, o novo coronavírus, que tem uma taxa de 2%, até agora.

