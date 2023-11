Cidade italiana é eleita a mais acolhedora do mundo

A pequena cidade costeira de Polignano a Mare, localizada no sul da Itália, ganhou destaque por sua beleza natural e hospitalidade ao ser reconhecida como o destino turístico mais acolhedor do mundo em 2023 pelo Traveller Review Award, da Booking.com.

Com pouco mais de 17 mil habitantes, a cidade conta com ruas pitorescas e escadarias floridas, além de um centro histórico, com a Piazza Emanuele II e o Porto de San Vito sendo algumas de suas atrações turísticas.

Com praias de águas turquesas e diversas grutas, Polignano a Mare também é marcada pela poesia, com versos de poemas de Guido il Flaneur decorando os mais diversos pontos da cidade.

Um fator que destaca sua beleza é a influência de diversas culturas, já que a pequena cidade se encontra entre os mares Adriático e o Jônico, um braço do Mediterrâneo, já tendo sido ocupada ou povoada por vários povos originários dessa região, como os turcos e gregos.

