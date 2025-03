Cineasta palestino vencedor do Oscar Ã© atacado e preso por forÃ§as israelenses

O cineasta palestino Hamdan Ballal, um dos diretores do documentário "Sem Chão", vencedor do Oscar de Melhor Documentário em 2025, foi atacado por colonos israelenses e, posteriormente, preso pelo exército de Israel na Cisjordânia ocupada.

Segundo ativistas, Ballal foi espancado enquanto estava sob custódia militar, nesta segunda-feira (24), quando a casa de Ballal, localizada na região de Masafer Yatta, foi cercada por colonos israelenses mascarados.

De acordo com o grupo Center for Jewish Nonviolence, os agressores quebraram vidros de carros, atacaram ativistas que estavam no local e invadiram a propriedade do cineasta.

Após o ataque, Ballal foi socorrido por uma ambulância, mas, segundo o diretor Yuval Abraham, seu colega no filme, soldados israelenses o retiraram do veículo, espancaram e o levaram preso.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) negam ter detido qualquer palestino dentro de uma ambulância, mas confirmaram a prisão de três palestinos e um israelense, sob a acusação de "atirar pedras" contra as forças de segurança.

Tortura sob custódia

Ballal passou a noite detido em uma base militar israelense, onde, segundo relatos, foi espancado por soldados. A advogada Leah Tsemel, que conseguiu contato com o cineasta, afirmou que ele ficou algemado, vendado e foi agredido por dois militares durante toda a noite.

Atualmente, Ballal está preso na delegacia de Kiryat Arba, e ainda não há informações sobre sua possível liberação.

"Sem Chão": o documentário premiado

"Sem Chão", documentário dirigido por israelenses e palestinos, denuncia a destruição de comunidades palestinas em Masafer Yatta por forças israelenses.

O filme venceu o Oscar de Melhor Documentário neste ano e está em cartaz nos cinemas brasileiros, além de disponível para aluguel e compra em plataformas digitais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também