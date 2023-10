Cinegrafista morre no sul do Líbano durante ataque

Internacional Israel alerta que brasileiros estão entre os reféns do Hamas na Faixa de Gaza

A morte do cinegrafista se soma às outras oito mortes de profissionais da comunicação na Faixa de Gaza.

“Estamos buscando urgentemente mais informações, trabalhando com as autoridades da região e apoiando a família e os colegas de Issam”, disse a Reuters.

Issam fazia parte de uma equipe da Reuters no sul do Líbano que fornecia um sinal de vídeo ao vivo.

Um cinegrafista da Agência Reuters morreu enquanto trabalhava no sul do Líbano. A informação foi passada pela própria empresa durante um comunicado nesta sexta-feira (13), após ataques da artilharia de Israel.

