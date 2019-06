Cobra é flagrada engolindo crocodilo inteiro

Rauster Campitelli, com informações do Pleno News

Um flagrante assustador mostra uma gigantesca cobra píton olivácea devorando um crocodilo morto por inteiro. Apesar do tamanho assustador, a cobra da espécie Liasis olivaceus é a segunda maior da Austrália, sendo a píton esfoliante (Morelia amethistina) ainda maior.

As imagens impressionantes foram flagradas na região de Mt. Isa, em Queensland, na Austrália. A ONG GG Wildlife Rescue passava de caiaque pelo local quando um de seus ativistas capturou as imagens e as publicou no Facebook.

"É comum para pítons devorarem presas muito maiores do que o tamanho da boca", explicou a porta-voz da GG Wildlife Rescue, Michelle Jones, ao "Daily Mail Australia". A ativista mantém duas pítons oliváceas como animais de estimação.

