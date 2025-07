Coca-Cola fará mudança solicitada por Trump

A Coca-cola anunciou nesta terça-feira (22) que trocará o xarope de milho por cana-de-açúcar para adoçar a bebida nos Estados Unidos. A decisão da empresa acontece cinco dias depois de Donald Trump ter dito que queria mudar a receita.

Em países como México, Reino Unido, Austrália e Brasil, a Coca-Cola já usa açúcar de cana. "Como parte de sua agenda contínua de inovação, a empresa planeja lançar, neste outono, um produto feito com açúcar de cana dos EUA para expandir sua linha de produtos da marca Coca-Cola", disse a companhia, em seu relatório de resultados do segundo trimestre.

"Essa adição foi desenvolvida para complementar o forte portfólio principal da empresa e oferecer mais opções para diferentes ocasiões e preferências."



"Tenho conversado com a Coca-Cola sobre o uso de açúcar de cana de verdade na Coca nos Estados Unidos, e eles concordaram em fazer isso", escreveu Trump nas redes sociais.



O Brasil é o segundo maior fornecedor de açúcar para os EUA, depois do México.

Atualmente, os EUA consomem cerca de 11 milhões de toneladas de açúcar por ano, mas produzem aproximadamente 8 milhões de toneladas, segundo o analista da StoneX Brasil Marcelo Di Bonifacio Filho. No entanto, a empresa afirmou nesta terça que a bebida será feita com o açúcar produzido nos EUA.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também