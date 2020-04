Com coronavírus, Boris Johnson deixa a UTI

Flávio Veras, com informações do G1

Após três dias, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) nesta quinta-feira (9). Ele permanece em um hospital de Londres para o tratamento da Covid-19, doença para a qual estava em tratamento.

Em comunicado, um porta-voz do governo disse que Johnson continuará sob monitoramento nesta "fase inicial de recuperação".

"Ele está em boa forma", afirmou o comunicado.

Aos 55 anos, Johnson recebeu o diagnóstico de Covid-19 ainda em 27 de março. Oito dias depois, o premiê britânico deu entrada no hospital St. Thomas, em Londres, com febre e tosse persistentes. Por precaução, o primeiro-ministro foi transferido para a UTI no dia seguinte.

O estado de saúde de Johnson havia melhorado na quarta-feira. Apesar de não ter precisado de um respirador, os médicos ventilaram o primeiro-ministro para melhor a condição pulmonar do político.

Deixe seu Comentário

Leia Também