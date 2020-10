Com dólar a R$5.95, Casa China tem sábado lotado

O dólar à R$5.95 no Paraguai assusta? Parece que não, a Casa China neste sábado teve o estacionamento lotado, corredores impraticáveis, e até confusão por lugar na fila do caixa.

Depois de permanecer sete meses fechada, a fronteira com o Paraguai está reaberta, e o comércio do outro lado também. A saudade do sul-mato-grossense de praticar um velho hábito, de comprar no país vizinho, parece mais forte que qualquer valor de conversão de moeda.

