Com infecção bacteriana, Madonna chegou a ser intubada na UTI

Prestes a começar sua turnê mundial, a cantora Madonna, de 64 anos, foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar uma infecção bacteriana. De acordo com o Page Six, a famosa precisou ser intubada por pelo um dia após ser encontrada inconsciente em Nova York (EUA), no último sábado (24).

O site ainda diz que Lourdes Leon, filha mais velha de Madonna, ficou ao lado da mãe durante toda a internação.

Uma fonte afirmou ao site Daily Mail e a revista People que a cantora já deixou a UTI e está se recuperando.

Por meio do Instagram, o empresário da artista, Guy Oseary, disse: “No sábado (24), Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana séria que a levou a uma internação de diversos dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).”

“Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. A expectativa é de uma recuperação total”, completou ela.

Ele ainda falou sobre o adiamento da turnê: “Neste momento, vamos precisar pausar todos os compromissos, que inclui a turnê. Vamos compartilhar mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para os shows reprogramados.”

A turnê Celebration deveria começar em 15 de julho, com show em Vancouver, no Canadá. O show já estava com ingressos esgotados.

