JD1TV: Com Katy Perry a bordo, Blue Origin completa voo ao espaço

Taynara Menezes, com G1

A New Shepard, da agência Blue Origin, voou ao espaço na manhã desta segunda-feira (14) em uma viagem de turismo espacial com 6 mulheres a bordo, entre elas a cantora Katy Perry e a jornalista Lauren Sánchez, noiva de Jeff Bezos, que é o dono da Blue Origin e também da Amazon.

A Viagem espacial foi chamada de NS-31, por ser o 31º lançamento da nave New Shepard, o lançamento ocorreu às 10h31 (de Brasília) na base da Blue Origin, no estado do Texas (Estados Unidos). Cerca de dez minutos depois, a cápsula e o foguete retornaram em segurança.

Ao deixar a nave, Katy Perry beijou o chão e se disse estar emocionada. Ela também revelou que cantou "What a Wonderful World", de Louis Armstrong, no espaço.

O voo foi suborbital, o que significa que a nave não escapou completamente da gravidade da Terra. Mesmo assim, a viagem tinha a previsão de ultrapassar a Linha de Kárman — marca de 100 km de altitude reconhecida como o início do espaço.

A viagem foi gravada e mostrou a cantora e suas parceiras de missão experimentando a gravidade zero. Confira:

