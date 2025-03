Com mais de 1.000 mortos após terremoto em Mianmar, países enviam ajuda

Sarah Chaves, com CNN

O número de mortos em Mianmar passa de 1 mil, conforme informado neste sábado (29), pelo o governo. O terremoto ocorreu 16 quilômetros ao norte da cidade de Sagaing na manhã de ontem (28). O tremor inicial foi de magnitude 7.7, seguido por um segundo de escala 6.4, conforme a CBN. Os tremores foram sentidos em outros países próximos, como na Tailândia, China e no Vietnã.

Enquanto isso, equipes de resgate estrangeiras começaram a voar a área para ajudar na busca por sobreviventes

Pelo menos nove pessoas morreram na Tailândia, onde o terremoto de magnitude 7,7 abalou edifícios e derrubou um arranha-céu em construção na capital Bangkok, prendendo 30 pessoas sob os escombros, com 49 desaparecidos.

Uma equipe de resgate chinesa chegou à capital comercial de Myanmar, Yangon, a centenas de quilômetros das cidades mais atingidas em Mandalay e Naypyitaw, a capital construída para o propósito do país, onde partes de um hospital com 1.000 leitos foram danificadas.

A Rússia, a Índia, a Malásia e Singapura estão enviando cargas de suprimentos e equipes de resgate para Mianmar.

“Vamos continuar acompanhando os acontecimentos e mais ajuda seguirá”, disse o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar.



A Coreia do Sul disse que iria fornecer uma ajuda humanitária inicial de US$2 milhões para Mianmar por meio de organizações internacionais.



Os Estados Unidos, que tem uma relação tensa com as forças militares de Mianmar e aplicou sanções contra seus funcionários, incluindo o chefe da junta, Min Aung Hlaing, disse que fornecerá alguma assistência.

O terremoto, de sexta-feira (28), afetou amplas faixas do país, desde as planícies centrais em torno de Mandalay até as colinas de Shan, partes das quais não estão completamente sob controle da junta.



Em Bangkok, capital da Tailândia, a 1.000 km do epicentro, uma missão de resgate intensificou seus esforços neste sábado (29) para encontrar trabalhadores da construção presos sob os escombros da torre de 33 andares desabada.

As autoridades usaram escavadeiras, drones e cães de busca e resgate para tentar tirar as 30 pessoas presas, incluindo pelo menos 15 que ainda mostram sinais de vida.

