Com medo de contar à esposa, homem fica com lâmpada presa no ânus por 3 dias

Um homem colombiano, de 53 anos, precisou passar por um procedimento de emergência ao dar entrada em um hospital, no final de março, após enfiar uma lâmpada em seu ânus e acabar com o objeto preso no reto.

O caso foi relatado pelo gastroenterologista Julian Pylori, que fez o atendimento, em suas redes sociais, onde ele relata casos inusitados que encontra ao longo de sua carreira. “O objeto não era palpável ao toque”, detalhou.

Ao chegar no hospital, o paciente informou que não sabia do que se tratava a dor, porém, após exames, foi revelado que a causa do intenso desconforto que ele vinha sentido era a lâmpada, que estava presa em seu reto.

Geralmente existe o risco de objetos desse tipo se quebrarem durante a retirada, por isso, é necessária cirurgia, porém, segundo ao canal local TV Azteca, por se tratar de uma lâmpada feita de plástico, ela pôde ser sugada para fora do corpo do paciente.

Quando questionado a quanto tempo sentia as dores, o homem afirmou que já estava sentindo o desconforto há três dias, e não havia contado mais cedo por medo de que sua esposa soubesse do incidente.

