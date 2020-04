Com menos casos de covid-19, China começa a voltar ao normal

Mauro Silva, com informações do R7

Sem o aumento de novos casos de covid-19, a China, aos poucos, volta ao seu ritmo normal, depois de quase três meses com severas restrições de mobilidade e vigilância extrema para conter a propagação da doença no país

As autoridades da China comemoraram o primeiro dia desde o início do surto sem nenhuma morte provocada por coronavírus. Conforme o governo da chinês, o país, atualmente, tem 1.242 casos ativos, dos quais 211 estão em estado grave — o menor número desde janeiro.

O que mais preocupa as autoridade daquele país são os casos importados de covid-19, que ainda são registrados, ainda que em número pequeno. Os números mostram que, na segunda-feira (6), foram 39 novos casos (sendo apenas um de contágio interno), enquanto na terça-feira foram 32 (todos de pessoas que voltaram de viagem do exterior).

Na cidade de Wuhan, que foi considerada o primeiro epicentro da pandemia, desde o dia 18 do mês passado, apenas dois novos casos da doença foram registrados. Assim a cidade sairá na quarta-feira (8) da quarentena total imposta em 23 de janeiro.

"Que não haja novos casos não significa que estamos com risco zero [para o surto de coronavírus] em Wuhan. A tarefas de prevenção e controle seguem sendo fundamentais", disse nesta terça-feira Hu Shuguang, do comando de prevenção e controle epidêmicos da cidade chinesa.

