Competição de canoagem em abóboras gigantes acontece na Califórnia

O Festival de Abóboras Gigantes marca o início do outono anualmente em Elk Grove, na Califórnia. Para acirrar as competições, neste ano, a pessoa com a abóbora mais pesada recebeu um prêmio de US$ 7.000 (cerca de R$35.000).



Além de música, food trucks e artesanato, este ano a edição contou com um campeonato de canoagem em abóboras gigantes.



O vencedor foi Johnny “the Shark” Gayton, pelo segundo ano consecutivo.





A ideia de usar abóboras como barcos surgiu nos Estados Unidos. Os vegetais são cortados de maneira que as pessoas caibam dentro, por isso é retirada grande parte do miolo das abóbora.

Deixe seu Comentário

Leia Também