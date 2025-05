Conclave: Início das votações para o novo Papa começam nesta manhã

O dia no Vaticano começou nesta quarta-feira (7), com a missa “Pro Elegendo Pontifici”, dedicada à eleição do novo pontífice, logo nas primeiras horas da manhã. Já a partir das 11h30 (horário de Brasília), os 133 cardeais votantes entrarão na Capela Sistina, marcando o início formal do conclave.

Antes da votação os cardeais, realizarão juramentos coletivos e individuais, reafirmando o compromisso com o sigilo e a seriedade do processo.

Raylson Araújo, especialista em Vaticano, ressalta a importância da homilia durante a missa: “Merece muita atenção esse momento da homilia, porque provavelmente nós vamos ter ali alguns apontamentos que podem nortear o processo de votação”.



Segundo ele, as palavras proferidas neste momento podem oferecer indícios sobre o perfil do próximo Papa.

A chaminé que anunciará a escolha do novo líder católico fica no telhado da Capela Sistina, visível da Praça de São Pedro, onde milhares de pessoas devem se reunir durante o Conclave e através da fumaça saberão como está o andamento da escolha do novo Papa.

Conforme apurado pela CNN, um grupo de jornalistas independentes estavam entregando aos cardeias um relatório para que eles "se conheçam melhor". No entanto, o documento elaborado com apoio de jornalistas e católicos "anti-Francisco", elogia clérigos conservadores e crítica os cardeais com ideologias parecidas com o antigo Papa.

Dois advogados da Igreja afirmaram que o relatório é uma tentativa de influenciar o conclave em uma direção anti-Francisco.

Intitulado “Relatório do Colégio dos Cardeais”, o documento oferece perfis de cerca de 40 candidatos papais e pode ser conferido online .

