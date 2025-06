Conflito entre Irã e Israel já deixou mais de 430 mortos, segundo autoridades iranianas

O número de vítimas do conflito entre Irã e Israel, iniciado em 13 de junho, segue aumentando rapidamente. Segundo a agência estatal iraniana Nour News, ao menos 430 pessoas morreram e outras 3.500 ficaram feridas em território iraniano, conforme dados do Ministério da Saúde do Irã, divulgados neste sábado (21).

Entre os mortos, estariam 54 mulheres e crianças, de acordo com a porta-voz do governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, citada pela mídia estatal.

Ela também relatou que 94 mulheres e crianças ficaram feridas desde o início dos ataques israelenses.

A escalada do conflito tem causado severos danos à infraestrutura de saúde no Irã. Segundo o ministro da Saúde, Mohammad-Reza Zafarghandi, três hospitais foram atingidos pelos ataques, resultando na morte de dois médicos.

Além disso, sete ambulâncias foram destruídas e 14 profissionais de emergência ficaram feridos, de acordo com Jafar Miadfar, chefe da Organização de Serviços Médicos de Emergência, em declaração à emissora estatal IRIB.

Ataques também causam vítimas em Israel

Do lado israelense, 24 civis foram mortos por ataques de mísseis iranianos desde o início do confronto, segundo autoridades locais. Este número permanece inalterado desde os primeiros dias da ofensiva.

O aumento expressivo no número de mortos e feridos divulgado neste sábado representa mais do que o dobro do último balanço oficial divulgado pelo Ministério da Saúde iraniano no dia 15 de junho, quando haviam sido contabilizadas 224 mortes.

