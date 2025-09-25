Coreia do Norte se aproxima de arma nuclear que pode atingir EUA, diz Seul

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, alertou, nesta quinta-feira (25), que a Coreia do Norte está na fase final do desenvolvimento de um míssil balístico intercontinental (ICBM) capaz de atingir os Estados Unidos com uma ogiva nuclear, embora ainda não tenha dominado a tecnologia de reentrada do projétil.

Lee, que está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, participou de uma reunião com investidores na Bolsa de Valores de Nova York e aproveitou para comentar sobre os riscos à segurança regional.

“Parece que ainda não obtiveram sucesso, mas estão na fase final, restando apenas a chamada tecnologia de reentrada atmosférica. Isso provavelmente será resolvido em breve”, disse.

No ano passado, a Coreia do Norte lançou seu maior ICBM até então, o Hwasong-19, que alcançou o espaço. Especialistas apontam que esses mísseis teriam alcance suficiente para atingir qualquer ponto dos Estados Unidos, embora a capacidade de guiar o projétil com precisão e proteger a ogiva durante a reentrada ainda seja questionada.

Lee Jae Myung também destacou que a desnuclearização completa da península coreana será uma meta de longo prazo, propondo a redução de armas nucleares a médio prazo.

Segundo ele, a Coreia do Norte já teria armas suficientes para sustentar seu regime, mas é necessário negociar para evitar a produção de mais armamentos que poderiam ser vendidos no exterior.

O presidente sul-coreano reiterou que o presidente dos EUA, Donald Trump, seria o principal interlocutor para negociações com Pyongyang. Trump, por sua vez, afirmou em agosto que pretende se encontrar com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, possivelmente ainda este ano.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também