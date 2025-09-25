Menu
Internacional

Coreia do Norte se aproxima de arma nuclear que pode atingir EUA, diz Seul

Presidente da Coreia do Sul afirma que tecnologia de reentrada ainda não foi dominada, mas desenvolvimento avança rapidamente

25 setembro 2025 - 18h39Carla Andréa, com CNN
Coreia do Norte dispara míssil na costa leste, dizem militares da Coreia do Sul Coreia do Norte dispara míssil na costa leste, dizem militares da Coreia do Sul   (KRT)

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, alertou, nesta quinta-feira (25), que a Coreia do Norte está na fase final do desenvolvimento de um míssil balístico intercontinental (ICBM) capaz de atingir os Estados Unidos com uma ogiva nuclear, embora ainda não tenha dominado a tecnologia de reentrada do projétil.

Lee, que está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, participou de uma reunião com investidores na Bolsa de Valores de Nova York e aproveitou para comentar sobre os riscos à segurança regional.

“Parece que ainda não obtiveram sucesso, mas estão na fase final, restando apenas a chamada tecnologia de reentrada atmosférica. Isso provavelmente será resolvido em breve”, disse.

No ano passado, a Coreia do Norte lançou seu maior ICBM até então, o Hwasong-19, que alcançou o espaço. Especialistas apontam que esses mísseis teriam alcance suficiente para atingir qualquer ponto dos Estados Unidos, embora a capacidade de guiar o projétil com precisão e proteger a ogiva durante a reentrada ainda seja questionada.

Lee Jae Myung também destacou que a desnuclearização completa da península coreana será uma meta de longo prazo, propondo a redução de armas nucleares a médio prazo.

Segundo ele, a Coreia do Norte já teria armas suficientes para sustentar seu regime, mas é necessário negociar para evitar a produção de mais armamentos que poderiam ser vendidos no exterior.

O presidente sul-coreano reiterou que o presidente dos EUA, Donald Trump, seria o principal interlocutor para negociações com Pyongyang. Trump, por sua vez, afirmou em agosto que pretende se encontrar com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, possivelmente ainda este ano.

