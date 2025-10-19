Coroa da Imperatriz Eugénie é recuperada após roubo no Louvre

Após o roubo ocorrido no Museu do Louvre, que resultou no fechamento temporário da instituição, uma das joias roubadas foi encontrada e identificada. A ministra da Cultura, Rachida Dati, informou à emissora francesa TF1 que a joia foi localizada perto do museu e estava sendo avaliada.
Segundo a TF1 e o jornal Le Parisien, a peça recuperada era a coroa da Imperatriz Eugénie, esposa de Napoleão III. A joia, ornamentada com 1.354 diamantes e 56 esmeraldas, foi danificada no roubo.
O Le Parisien também reportou que uma segunda joia foi recuperada, embora ainda não tenha sido identificada. O Ministro do Interior, Laurent Nuñez, relatou à rádio France Inter que o assalto, considerado de grande porte, ocorreu na manhã do mesmo dia na Sala Apollo.
Ele explicou que os criminosos conseguiram entrar no Museu do Louvre usando um elevador de carga externo posicionado em um caminho lateral. A Sala Apollo, onde o roubo aconteceu, abriga as Joias da Coroa Francesa, entre outros tesouros, como a coleção de vasos de pedra dura de Luís XIV.