Corpo de pianista brasileiro desaparecido há 49 anos é identificado na Argentina

O corpo do pianista brasileiro Francisco Tenório Cerqueira Júnior, desaparecido desde 18 de março de 1976, foi oficialmente identificado pela Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF), conforme divulgado neste sábado (13).

Conforme o site Metrópoles, a identificação foi realizada por meio das impressões digitais, embora os restos mortais não tenham sido recuperados. Sabe-se que ele havia sido enterrado como “não identificado” no cemitério de Benavídez, na região metropolitana de Buenos Aires.

Na época do desaparecimento, Tenório Júnior, então com 35 anos, estava na cidade para acompanhar uma turnê de Vinícius de Moraes e Toquinho. O desaparecimento ocorreu poucos dias antes do golpe militar que depôs a presidente Isabelita Perón.

Segundo informações do governo argentino, dois dias após o desaparecimento, o corpo de um homem foi encontrado em um terreno baldio na Rua Belgrano, bairro Tigre. Impressões digitais foram coletadas e uma autópsia realizada, mas os restos foram sepultados sem identificação, até a recente confirmação da EAAF.

