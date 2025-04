Tribunal da Coreia do Sul confirma impeachment do presidente e prepara novas eleições

O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul, emitiu nesta sexta-feira (4), (horário local), o veredito de impeachment de culpado do presidente Yoon Suk Yeol que declarou Lei Marcial, restringindo os direitos civis e fechando o parlamente, sem sucesso no país, sendo que a medida foi revertida horas depois.



Segundo a agência de notícias Reuters, pela constituição, o país deve passar por novas eleições dentro de 60 dias, enquanto o cargo de presidente será exercido interinamente pelo primeiro-ministro, Han Duck-soo.



Com a destituição de Yoon, o país deve ter novas eleições em 60 dias, conforme a constituição. O primeiro-ministro Han Duck-soo continuará a exercer a função de presidente interino até que a posse do novo presidente.



O presidente interino da Corte, Moon Hyung-bae, afirmou que Yoon violou seu dever como presidente ao tomar ações que ultrapassaram os poderes conferidos a ele pela Constituição, e que os efeitos de suas ações representaram um sério desafio à democracia.



