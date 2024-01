Corte Internacional de Justiça determina que Israel previna genocídio em Gaza

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), em decisão inicial em resposta ao processo aberto pela África do Sul, determinou nesta sexta-feira (26) que Israel deve tomar medidas para "prevenir um genocídio" na Faixa de Gaza.

Apesar da decisão inicial, a CIJ não acolheu um pedido de cessar-fogo imediato nos conflitos entre os israelitas e o Hamas no território palestino, que já ocorre desde 7 de outubro do ano passado.

A sentença, que decidiria pela continuidade ou não do processo, foi lida na manhã de hoje na sede da CIJ, em Haia, na Holanda. A sentença final, que irá decidir se Israel cometeu ou não genocídio contra os palestinos na Faixa de Gaza, poderá demorar anos para sair.

A Juíza responsável pelo caso, Joan Donoghue, afirmou que o processo será mantido que "pelo menos algumas alegações que a África do Sul faz são plausíveis". Foi determinado que Israel deverá submeter um relatório à Corte, no prazo de um mês, especificando quais medidas foram tomadas.

O ministro de Relações Exteriores da Palestina disse que a decisão temporária do Tribunal de Haia é "bem-vinda" e se manifesta "a favor da humanidade e das leis internacionais".

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também