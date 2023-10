Crianças brasileiras em Gaza estão doentes

Em um comunicado divulgado neste domingo (29), o Itamaraty em Ramala, na Cisjordânia, informou que algumas crianças do grupo brasileiro que está preso na Faixa de Gaza estão doentes, com gripes e irritação nos olhos.

Além disso, os brasileiros reclamaram da proliferação de mosquitos na região.

As informações chegaram à embaixada brasileira após a retomada do contato via internet com o grupo de 30 brasileiros que aguardam repatriação. Eles estão em Rafah e Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, e aguardam abertura da fronteira com o Egito para deixarem a região.

“Segundo informações obtidas pelo embaixador Alessandro Candeas, na região de Khan Yunis há relatos de problemas para conseguir acesso a água e gás e de proliferação de mosquitos. Algumas das crianças estão gripadas e com irritação nos olhos. O governo federal segue monitorando diariamente a situação”, diz o comunicado.

Deixe seu Comentário

Leia Também