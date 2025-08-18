Menu
Menu Busca segunda, 18 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Crimeia volta ao centro do debate antes de encontro entre Trump e Zelensky

Presidente dos EUA afirmou que Kiev e Moscou teriam que ceder territórios para encerrar a guerra

18 agosto 2025 - 16h42Carla Andréa

Horas antes da reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Washington, a Crimeia voltou a ser tema central nas redes sociais dos dois líderes.

Apesar de declarar publicamente que não aceitará a cessão de territórios para encerrar a guerra com a Rússia, crescem rumores de que Zelensky estaria sob pressão norte-americana para considerar um acordo que reconheça a península como parte de Moscou.

A Crimeia, região estratégica de cerca de 27 mil km² no Mar Negro, abriga o porto de Sebastopol, fundamental para operações navais.

O território foi conquistado pelo Império Russo no século 18 e transferido da Rússia para a Ucrânia em 1954, durante a União Soviética.

Após a deposição do presidente pró-Rússia Viktor Yanukovich, em 2014, Moscou ocupou militarmente a região e promoveu um referendo que resultou na anexação formal à Rússia — pleito não reconhecido pela comunidade internacional.

Zelensky, por sua vez, defende a integridade territorial da Ucrânia com base nas fronteiras de 1991, ano da dissolução da União Soviética, e insiste que a Crimeia deve ser devolvida a Kiev.

As exigências de Moscou

Além da Crimeia, a Rússia reivindica a soberania sobre outras áreas que hoje correspondem a 20% do território ucraniano:

Kherson: Região fértil às margens do rio Dnieper, conquistada por Moscou em 2022 e considerada vital para conectar a Crimeia às províncias do Donbas.

Zaporizhzhia: Invadida em 2022, abriga a maior usina nuclear da Europa, atualmente sob controle russo, mas em grande parte desativada.

Donbas (Donetsk e Luhansk): Áreas industrializadas e ricas em carvão, sob domínio de separatistas pró-Moscou desde 2014, reconhecidas pela Rússia como “repúblicas independentes” em 2022.

Enquanto Kiev insiste que não abrirá mão de seu território, Moscou condiciona qualquer tratado de paz ao reconhecimento internacional dessas regiões como parte da Federação Russa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Rodrigo Paz e Jorge Quiroga
Internacional
Centrista e conservador vão para segundo turno na Bolívia
Explosão em centro eleitoral marca dia de votação na Bolívia
Internacional
Explosão em centro eleitoral marca dia de votação na Bolívia
Bolivianos vão as urnas
Internacional
Bolívia vai às urnas com direita favorita e 23% dos votos indefinidos
Sean Kingston, do hit Beautiful Girls, é condenado a 3 anos de prisão
Internacional
Sean Kingston, do hit Beautiful Girls, é condenado a 3 anos de prisão
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Geral
Contratação sem licitação do MPMS com empresa de tecnologia chega a R$ 3,6 milhões
Reinaldo Azambuja durante agenda em Brasília -
Política
Resolução do PL não deve afetar apoio a Riedel, costurado em acordo por Reinaldo
Marcelo Moura Bluma -
Política
Marcelo Bluma recorre ao TRE-MS para evitar devolução de R$ 20 mil ao Tesouro
Lançamento Plano Brasil Soberano -
Política
Governo publica MP para reduzir impactos de tarifas impostas pelos EUA; entenda
Pecuarista Paulo Matos -
Agronegócio
Presidente da Nelore MS minimiza impactos de tarifas e aponta abertura de novos mercados
Prédio na região de Balikesir caiu após terremoto no oeste da Turquia
Internacional
Terremoto de magnitude 6,1 atinge a Turquia

Mais Lidas

Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Drogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casa
Polícia
Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado
Cachorrinha foi resgatada por uma ONG
Interior
JD1TV: Idoso que praticou zoofilia com cadela pode ser internado compulsoriamente em MS