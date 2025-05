Crocodilo de quatro metros mata adolescente que tentava pegar bola em rio

O adolescente Muhammad Syahputra Almanda, de apenas 13 anos, morreu neste sábado (24) após ser atacado por um crocodilo, de aproximadamente 4 metros, enquanto tentava pegar uma bola de futebol que havia caído em um rio na cidade de Jambi, na Indonésia.

A criança brincava com os amigos num campo próximo à aldeia deles quando, durante a brincadeira, a bola de futebol caiu em um rio e o garoto foi atrás dela, momento em que foi surpreendido com um ataque do animal.

“Ele pediu ao amigo que jogasse a bola na água e, depois que ela foi lançada, ele pulou, mas não voltou à superfície. Logo depois, testemunhas o viram nas mandíbulas de um crocodilo”, informou a polícia local.

Moradores viram o ataque e gritaram em desespero enquanto a criança era arrastada para baixo da água pelo animal. Quando as autoridades chegaram no local, se depararam com o corpo da criança ainda com o crocodilo.

Equipes de resgate vasculharam o rio e encontraram o menino de bruços na água, por volta das 21h05 no horário local, com outras partes dos restos mortais de Muhammad sendo recuperadas à noite.

