Cuba condena "ataque criminoso" dos EUA contra a Venezuela

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunciou um "ataque criminoso" dos Estados Unidos contra a Venezuela neste sábado, afirmando que "nossa #ZonaDePaz está sendo brutalmente atacada".

A declaração - divulgada por meio de sua conta nas redes sociais - faz parte de uma condenação regional à agressão militar direta contra o território venezuelano.

"Terrorismo de estado contra o bravo povo venezuelano e contra a nossa América", declarou o presidente de Cuba, país que vive sob embargo econômico dos Estados Unidos.

Díaz-Canel exigiu uma "resposta urgente da comunidade internacional" aos ataques realizados na madrugada de hoje, na cidade de Caracas. Sua declaração está alinhada à do ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, que condenou veementemente a contínua agressão militar dos EUA contra a Venezuela.

"Os bombardeios e atos de guerra contra Caracas e outras localidades do país são atos covardes contra uma nação que não atacou os EUA nem qualquer outro país", afirmou o ministro das Relações Exteriores em sua publicação.

