Darth Vader em Start Wars, ator David Prowse morre aos 85 anos

O ator David Prowse, morreu aos 85 anos neste domingo (29), o britânico ficou conhecido mundialmente ao interpretar Darth Vader nos três filmes originais da saga "Star Wars".



Segundo informações da BBC, a causa da morte ainda não foi divulgada. "Que a força esteja com ele, sempre!" disse seu agente Thomas Bowington. "Embora famoso por interpretar muitos monstros - para mim e para todos que conheceram Dave e trabalharam com ele, ele foi um herói em nossas vidas", acrescentou.



Biografia



Prowse anunciou em 2009 que estava com câncer de próstata e que havia passado por sessões de radioterapia em Londres. Ele disse, em entrevista coletiva à época, estar fazendo progressos no tratamento.



Hamill já tinha contato com o mundo dos cinemas antes mesmo de iniciar a carreira como ator. Ele foi treinador pessoal do ator Christopher Reeve e responsável por prepará-lo fisicamente para o papel em "Superman".



A carreira de Prowse como ator durou 50 anos, mas foi seu papel como Darth Vader que lhe trouxe fama internacional. Ele trabalhava como fisiculturista quando foi escolhido para o papel, em 1976. Mas, por causa de seu sotaque britânico forte, ele foi dublado pelo norte-americano James Earl Jones.



Com o sucesso de Star Wars, Prowse participou de convenções sobre a saga em todo o mundo durante quase 40 anos, mas houve rumores de que mais tarde se desentendeu com o diretor George Lucas e foi banido dos eventos oficiais em 2010.



Em 2011, o ator lançou sua autobiografia "Straight from the Force's Mouth".



Mark Hamill, que fez Luke Skywalker nos filmes, lamentou a morte de David Prowse em uma mensagem no Twitter.



"Muito triste em saber da morte de David. Ele era um homem gentil e muito mais do que Darth Vader. Ele amava seus fãs tanto quanto eles o amavam."











