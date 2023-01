De mau com a vida, foca ataca banhistas em praia na África do Sul

Aparentemente tendo um dia ruim, uma foca furiosa partiu para cima dos banhistas e causou um verdadeiro terror nas águas da África do Sul.

As autoridades sul-africanas pediram ,nesta quarta-feira, aos turistas que mantenham distância da vida marinha depois que um filhote de foca atacou banhistas em uma praia popular da Cidade do Cabo.

Em comunicado, o Instituto Nacional de Resgate Marinho (sigla em ingles NSRI) informou que os salva-vidas da praia de Clifton trataram duas pessoas com mordidas, na terça-feira, após um incidente envolvendo um filhote de foca.

"Pedimos aos banhistas e remadores que fiquem longe das focas e evitem animais marinhos em seu ambiente", disse o NSRI em um comunicado.

Um vídeo do incidente compartilhado nas redes sociais mostra a pequena foca perseguindo uma criança em águas rasas. O mamífero tentou morder as pernas da criança, em meio aos gritos dos presentes, antes que dois homens viessem socorrer o menor e assustassem o animal.

O instituto marítimo sul-africano especificou que registrou incidentes semelhantes em outras praias da região nos últimos meses.

Autoridades e cientistas marinhos estão investigando o que aconteceu e pedindo às pessoas que chamem a polícia ou os serviços de animais se encontrarem uma foca agressiva. Eles recomendam procurar atendimento médico imediato em caso de mordidas.

As praias com longas extenções de areia da África do Sul atraem muitas pessoas durante as férias de verão no hemisfério sul.

— Residentes e visitantes são incentivados a tratar toda a vida selvagem marinha e costeira com respeito e a remover seus animais de estimação de áreas onde a vida selvagem possa estar presente — disse o vice-prefeito da Cidade do Cabo, Eddie Andrews, em comunicado.

Assista ao vídeo:

