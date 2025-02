Demi Moore leva SAG Awards e chega favorita ao Oscar

A cerimônia de premiação do SAG (Screen Actors Guild) aconteceu neste domingo (23), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento é considerado um importante termômetro para o Oscar, já que o Sindicato dos Atores, responsável pela votação, compartilha membros com a Academia.

O prêmio mais prestigioso da noite, de Melhor Elenco, foi para Conclave, que já havia vencido o BAFTA. O filme sobre a escolha de um novo papa agora se coloca como um forte concorrente ao Oscar de Melhor Filme, competindo diretamente com Anora, de Sean Baker, que dominou os prêmios dos sindicatos de produtores, diretores e roteiristas.

Na categoria de Melhor Atriz, Demi Moore saiu vitoriosa por sua atuação em A Substância, reforçando seu favoritismo para o Oscar.

A atriz já havia conquistado o Globo de Ouro e o Critics Choice. Historicamente, desde 1994, apenas sete vencedoras do SAG não levaram a estatueta da Academia.

O Brasil não teve representantes na premiação, e Fernanda Torres, que vinha sendo especulada, não foi indicada.

Nos prêmios de atores coadjuvantes, Zoe Saldaña (Emilia Pérez) e Kieran Culkin (Uma Verdadeira Dor) consolidaram suas chances para o Oscar ao vencerem suas respectivas categorias no SAG.

A grande surpresa da noite ficou por conta de Timothée Chalamet, que levou o prêmio de Melhor Ator por sua interpretação de Bob Dylan em Um Completo Desconhecido. Até então, a categoria vinha sendo dominada por Adrien Brody (O Brutalista).

