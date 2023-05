Deputado dos EUA, filho de brasileiros, é preso em Nova York

O deputado republicano George Santos, filho de brasileiros, foi preso nesta quarta-feira (10) em Melville, em Long Island, Nova York, nos Estados Unidos. A informação da prisão foi confirmada Departamento de Justiça dos EUA.

Santos é acusado de fraude, lavagem de dinheiro, apropriação de verba pública e declarações falsas. Além disso, existem suspeitas que ele teria fraudados potenciais doadores para sua campanha eleitoral.

Anteriormente o congressista chegou a confessar que alterou o currículo para concorrer ao Congresso.

Caso seja condenado, George pode pegar até 20 anos de prisão.

