Deputado italiano pede extradição de Zambelli

O deputado italiano Angelo Bonelli, líder do Movimento Europa Verde e da Aliança Verde e de Esquerda, enviou um requerimento ao governo da Itália pedindo a extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) para o Brasil.

No documento, Bonelli questiona se haverá cooperação judiciária com o Brasil e a Interpol para extraditar a brasileira, que sinaliza estar indo para a Itália, onde tem cidadania, para não ser presa.

“A declaração de Zambelli é uma vergonha. Não se pode usar a cidadania italiana para escapar de condenação. A Itália corre o risco de se tornar um paraíso para gente condenada. Quero uma resposta clara do governo italiano sobre se pretende extraditar Carla Zambelli para o Brasil”, afirmou o político italiano.

