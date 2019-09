Desabamento em sala de aula mata sete estudantes

Sete estudantes morreram na manhã desta segunda-feira (23) após o desmoronamento da sala de aula de uma escola em Nairobi, no Quénia, segundo informaram as autoridades locais.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Até a publicação desta matéria, foi confirmado que sete estudantes morreram e 57 ficaram feridos, segundo o gerente de Relações Públicas e Comunicações da Cruz Vermelha do Quénia, Peter Abwao.

O acidente na escola de dois andares ocorreu às 7h00 locais, 4h00 em Lisboa, na zona de Ngando, no oeste da capital queniana.

A estrutura de madeira da Precious Talent School entrou em colapso e uma das salas de aula do primeiro andar desmoronou poucos minutos após o início do dia escolar. Segundo os funcionários da Precious Talent School, a escola tem cerca de 800 alunos com menos de 14 anos.

Os feridos foram transportados pela Cruz Vermelha do Quénia para o Kenyatta National Hospital, o hospital mais antigo do país.

No entanto, de acordo com a agência de notícias Associated Press, pelo menos dez crianças continuam presas nos escombros da escola. Estes números podem vir a aumentar visto que as operações de resgate ainda não terminaram.

As causas do acidente ainda serão apuradas. O diretor da escola acredita que o desabamento foi devido a construção de um cano de esgoto. Para Moses Ndirangu, as canalizações enfraqueceram a estrutura de madeira do edifício.

Deixe seu Comentário

Leia Também