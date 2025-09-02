Menu
Internacional

Desfile militar na China pelo fim da segunda guerra reflete nova aliança geopolítica

O evento ganha destaque com a presença de líderes globais, incluindo Vladimir Putin e Kim Jong-un

02 setembro 2025 - 14h44Sarah Chaves    atualizado em 02/09/2025 às 15h01

A China realizará na manhã de quarta-feira (3), no horário local (terça-feira à noite em Brasília), um grandioso desfile militar na Praça da Paz Celestial, em Pequim, para marcar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial após a rendição do Japão. O evento ganha destaque especial com a presença de líderes globais, incluindo Xi Jinping (China), Vladimir Putin (Rússia) e Kim Jong-un (Coreia do Norte), simbolizando uma inédita demonstração pública de aproximação entre esses três países.

Com duração de 70 minutos, o desfile contará com a participação de mais de 10 mil soldados e mais de 100 aeronaves, além de exibir o poderio militar chinês com equipamentos terrestres de última geração, incluindo drones de tecnologia avançada. Apesar de 26 chefes de Estado terem sido convidados, a ausência de líderes ocidentais é notável, destacando a crescente divergência entre o Ocidente e o bloco liderado por China, Rússia e Coreia do Norte.

Nova Configuração Geopolítica

Este evento marca uma importante mudança no cenário geopolítico internacional, especialmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. A China se consolidou como principal parceira comercial da Rússia, importando 130 bilhões de dólares em produtos russos no último ano, o que coloca o país à frente de outros grandes importadores, como a Índia, que importou 63 bilhões de dólares.

A presença de Kim Jong-un, que raramente viaja ao exterior, chama ainda mais atenção. Esta será sua primeira visita à China desde 2019 e apenas a décima viagem internacional desde que assumiu o poder em 2011. Sua última viagem aconteceu em 2023, quando se encontrou com Putin no extremo leste da Rússia, em um porto espacial.

O encontro dos três líderes é um reflexo de uma aliança estratégica crescente entre China, Rússia e Coreia do Norte, uma parceria que tem exercido crescente influência no Sul Global. Embora ainda não seja uma aliança formal de defesa mútua, a colaboração entre as três nações em questões políticas e econômicas tem se intensificado, alterando os equilíbrios de poder no cenário internacional.

