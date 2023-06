Donald Trump é investigado após retirar documentos sigilosos da Casa Branca

Yara Deckner, com Metrópoles

O ex-presidente Donald Trump foi notificado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sobre a abertura de uma investigação para apurar a suposta retirada de documentos confidenciais da Casa Branca encontrados na casa dele, na Flórida.

O político republicano deve ser indiciado sobre o caso nos próximos dias, segundo informações da CNN Internacional divulgadas nesta quinta-feira (8/6).

A notificação judicial ocorre para que os investigados possam apresentar evidências perante o júri. O aviso judicial, no entanto, não significa o indiciamento formal

Em agosto de 2022, agentes do Departamento Federal de Investigação (FBI) cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do bilionário, em Mar-a-Lago, e recuperaram documentos oficiais, entre eles, textos considerados ultrassecretos que deveriam estar armazenados apenas em instalações especiais do governo.

O ex-presidente norte-americano nega as acusações, e alega que os documentos não eram de caráter sigiloso.

Entre os itens removidos pelo FBI em Mar-a-Lago constam 20 caixas, pastas de fotos e uma carta de clemência escrita em nome do estrategista político Roger Stone, um aliado de longa data de Trump.

Também foram recuperadas informações sobre o “Presidente da França”, mas não houve divulgação desse conteúdo. Os materiais são considerados “sensíveis” para a segurança do governo.

