Drone israelense ataca base da ONU no Líbano

Um ataque aéreo realizado pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) feriu um soldado da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), informou neste domingo (12/10) a missão de paz da ONU.

O incidente ocorreu no sábado (11/10), quando um drone israelense lançou uma granada próxima a uma instalação da Unifil em Kafer Kela, no sul do Líbano.

De acordo com o comunicado da missão, que conta com 12 militares brasileiros, esta é a segunda vez neste mês que posições da ONU são atingidas por forças israelenses.

A organização classificou o episódio como preocupante e reiterou o pedido para que todas as partes respeitem a integridade de suas instalações e o cessar-fogo vigente.

O governo israelense confirmou a operação militar em território libanês, alegando que os alvos eram utilizados por combatentes do grupo Hezbollah.

Segundo as FDI, um integrante da organização foi morto durante a ação. No entanto, não foram fornecidos detalhes adicionais sobre o ataque.

O episódio ocorre um dia após o início de um novo cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, mediado pelos Estados Unidos. Apesar do acordo, Israel tem mantido operações militares no sul do Líbano, argumentando que o Hezbollah continua representando uma ameaça à sua segurança.

A Unifil reforçou que a escalada de tensão na região compromete a estabilidade e coloca em risco o trabalho de manutenção da paz ao longo da chamada Linha Azul — a fronteira reconhecida entre Israel e Líbano.

