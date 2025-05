"Ele ficou completamente louco", diz Trump após ataque aéreo russo contra a Ucrânia

Saiba Mais Internacional Rússia realiza maior ataque aéreo contra Ucrânia e deixa ao menos 12 mortos

Logo após Moscou lançar o maior ataque aéreo em três anos de guerra contra a Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (27) que o líder russo, Vladimir Putin, "ficou completamente louco" e que ele "não está feliz com o que Putin está fazendo".



Conforme autoridades ucranianas, pelo menos 12 pessoas foram mortas nos ataques, incluindo crianças, e dezenas de outras pessoas ficaram feridas. Em coletiva de imprensa, Trump citou que não estava satisfeito com a situação.



"Sempre tive um ótimo relacionamento com Vladimir Putin, da Rússia, mas algo aconteceu com ele. Ele ficou completamente LOUCO! Ele está matando muita gente desnecessariamente, e não estou falando apenas de soldados. Mísseis e drones estão sendo disparados contra cidades na Ucrânia, sem motivo algum", declarou em publicação no Truth Social.

Trump também disse a repórteres no domingo que está "absolutamente" considerando sanções adicionais contra a Rússia, algo que Zelensky tem defendido.



O presidente dos EUA disse anteriormente que não adotaria nenhuma nova sanção porque acreditava que "havia uma chance" de progresso, mas observou que poderia mudar.



Também não faltou críticas ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que disse na manhã de domingo que "o silêncio da América" encoraja Putin a continuar seu ataque.



“Da mesma forma, o presidente Zelensky não está fazendo nenhum favor ao seu país ao falar do jeito que fala”, escreveu Trump. “Tudo o que sai da boca dele causa problemas, eu não gosto disso e é melhor parar”, completou.



A Rússia vem intensificando seus bombardeios aéreos na Ucrânia enquanto Putin é pressionado a aceitar a proposta de cessar-fogo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Internacional Rússia realiza maior ataque aéreo contra Ucrânia e deixa ao menos 12 mortos

Deixe seu Comentário

Leia Também