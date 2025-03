Elon Musk confirma nascimento de seu 14º Filho, Seldon Lycurgus

O bilionário Elon Musk acaba de se tornar pai pela 14ª vez. O mais novo integrante da família Musk é um menino chamado Seldon Lycurgus, filho de Shivon Zilis, executiva da Neuralink, empresa de neurotecnologia cofundada por Musk.

A notícia foi confirmada por Zilis em uma publicação no X. "Conversamos com Elon e, à luz do aniversário da linda Arcadia, sentimos que era melhor também compartilhar diretamente sobre nosso maravilhoso e incrível filho Seldon Lycurgus", escreveu Zilis no post, sem divulgar a data exata do nascimento do bebê.

Musk, por sua vez, respondeu ao anúncio com um simples coração. Esse é o quarto filho de Musk com Shivon Zilis. O nascimento de Seldon Lycurgus ocorre apenas duas semanas depois que a influenciadora conservadora Ashley St. Clair anunciou que também teve um filho com o bilionário.

O anúncio de Zilis trouxe à tona mais um capítulo da vida pessoal de Elon Musk, que tem gerado constantes manchetes devido à sua grande família e a complexa rede de relacionamentos. O magnata tem filhos com várias mulheres, incluindo a cantora Grimes, com quem tem dois filhos, e com a ex-esposa Talulah Riley.

